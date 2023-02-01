الأمير السنوسي: سنتصدى لمحاولات لبيع مقدرات البلاد

الوطن| رصد

تعهّد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، بالتصدي لـ”أي محاولات لبيع مقدرات البلاد أو جعلها رهنًا لمصالح القلة”، في إشارة إلى الاتفاق الموقع مع شركة إيني الإيطالية.

وقال الأمير محمد السنوسي، في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر، إن هناك قلة تحاول إطالة أمد الأزمة أو جني مكاسب بلا غطاء شرعي أو دستور يحدد المسؤولية الوطنية كدستور المملكة الليبية.

يشار إلى أن الاتفاقية، الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني، تبلغ قيمتها الاستثمارية ثمانية مليارات دولار، مناصفة بين الجانبين الليبي والإيطالي، لتطوير حقول غاز تقترب احتياطياتها من 6 تريليونات قدم مكعبة، وطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 750 مليون قدم مكعبة يوميًا لفترة تناهز 25 عامًا.

وجرى توقيع الاتفاق بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزيري الخارجية والداخلية في حكومته، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.