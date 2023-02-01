العقوري يؤكد للسفير الألماني أهمية عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، بسفير جمهورية ألمانيا ميخائيل أونماخت بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وتناول اللقاء آخر المستجدات و عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين أبرزها برامج التعاون المشترك و نتائج مؤتمر برلين، وملف الهجرة، والتنسيق المشترك لمواجهة تفاقم الأزمة.

وأكد العقوري على أهمية عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا ، مضيفاً بأن النموذج الألماني مثال يحتذى به في الاقتصاد والوحدة والتحول الديمقراطي، مجدداً شكره لجهود جمهورية ألمانيا لدعم السلام في ليبيا، مشيراً لمشاريع الوكالة الالمانيةGIZ لدعم الحكم المحلي، و أهمية هذه المشاريع وضرورة توفير جميع المعلومات حولها و زيادة دور الجانب الليبي في تصميم برامجها.

وأبدى العقوري حرص الجانب الليبي على الاستفادة من الخبرات الألمانية مثل النظام الفيدرالي الذي يعتبر حلاُ جيداً للوضع الراهن في ليبيا يحافظ على وحدة البلاد ويضمن توزيع الثروة والتنمية بعدالة .

ومن جانبه أكد اونماخت على عمق العلاقات بين البلدين وحرصه على متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في نطاق اختصاصه.