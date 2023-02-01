السفير الألماني: ناقشت مع المشير حفتر إيجاد حل سياسي بدعم البعثة الأممية

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا؛ ميخائيل أونماخت، تفاصيل لقائه أمس الثلاثاء، في مدينة بنغازي؛ بالقائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب “خليفة أبوالقاسم حفتر”.

وقال أونماخت، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن اللقاء تناول مناقشة “حل سياسي قائم على دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي كطريقة للخروج من الوضع الحالي في ليبيا”.

وفي سياق متصل نوهت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن اللقاء عقد أمس الثلاثاء في مقرّ القيادة العامة بمدينة بنغازي.