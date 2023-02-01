السفير الألماني: بحثت مع حفتر دعم جهود باثيلي في إنهاء الأزمة في ليبيا

العنوان-طرابلس

كشف سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم الأربعاء، عن محاور مباحثاته مع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.

والتقى حفتر، أمس الثلاثاء، السفير الألماني في مكتبه بمقر القيادة العامة في مدينة بنغازي.

وفي تغريدة له عبر تويتر قال أونماخت: أنه ناقش “مع المشير حفتر الحل السياسي للخروج من الأزمة، وكذلك الاتفاق على دعم جهود المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باثيلي”.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة، إن “المشير حفتر استقبل في مكتبه بمقر القيادة العامة بمدينة بنغازي سفير ألمانيا لدى ليبيا السيد ميخائيل أونماخت”.

ولم يقدم المكتب أي تفاصيل أخرى حول اللقاء.