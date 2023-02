قويرب وامدور يجتمعان بأعضاء جمعية الأثال لأسر المجاهدين والشهداء والمفقودين والجرحى

ليبيا – اجتمع نائب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب عز الدين قويرب ونائب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية محمد امدور، بحضور عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد مع أعضاء جمعية الأثال لأسر المجاهدين والشهداء والمفقودين والجرحى.

النواب استمعوا إلى مطالب أعضاء الجمعية في مقدمتها المطالبة باستجلاب رفات الشهداء الليبيين بمنطقة السارة التي استشهدوا بها إبان الحرب الليبية التشادية، والتعرف عليهم عن طريق إجراء تحاليل الحمض النووي وإعادة دفنها بالقرب من ذويهم.

وكذلك تناول الاجتماع عددًا من القضايا من بينها حقهم في التعويضات من الدولة.

