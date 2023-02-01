وفد من مفوضية الانتخابات الليبية يزور تونس

أجرى وفد من مجلس المفوضية العليا للانتخابات برئاسة عضو المجلس، أبوبكر مردة، الثلاثاء، زيارة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك” إن الزيارة تأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات تونس.

وجاءت هذه الزيارة في ظل الانتخابات التشريعية التي تقام في دورتها الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي.

وتضمنت الزيارة جولة لعدد من مراكز الاقتراع لمتابعة سير العملية الانتخابية والاطلاع على التجربة التونسية في المجال الانتخابي وذلك في إطار دعم علاقات التعاون بين المفوضية والهيئة وحرصهما على تبادل الخبرات.