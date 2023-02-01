الدبيبة: لو تأخرنا في توقيع الاتفاقية مع إيطاليا سنتحول إلى مستوردين للغاز

اعتبر رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أن توقيع حكومته للاتفاقية النفطية مع إيطاليا، يعد إنجازا كبيرا.

وقال الدبيبة، خلال اجتماع مجلس وزراء حكومته، من مدينة الجميل: “هذه الاتفاقية وقعت فـي الأساس منذ عام 2008، وما قمْنا به هو العمل عـلى إعـادة تفعيلها بعدَ تأخر تنفيذها طوال هذه السنوات، وقد ترتب على هـذا التأخير، التزامات على الطرفين، والتوقيع جاء بعد مفاوضات ماراثونية”.

وأضاف “ليبيا بحاجة ماسة إلى إعادة تفعيل اتفاقيات الغاز، والتأخر في تنفيذها سيسبب نقص في قدراتنا على إنتاج الغاز في المستقبل، والتأخر في تنفيذ المشروع سيحول ليبيا في عام 2027 من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة، فالمشروع سيضخ استثمارت بقيمة 8 مليارات دولار”.

وتابع “الليبيون كلهم متفقون على الاستفادة من خدمات الحكومة، وسنبني محطة ركاب مؤقتة في مطار طرابلس لحين استكمال المطار الرئيسي، ومطار معيتيقة سيكون محدود الاستخدام، وعلينا التمسك بحق الليبيين في استكمال مشروعات التنمية التي بدأت تنفذ في كل مناطق ليبيا”.

واستطرد “يجب أن تعي وزارة الثقافة أن ديننا وقرآننا ليس لعبة سياسية وأن أجدادنا شنوا حروبًا لنشره، وسندافع عن القرآن ما حيينا، وسنعطي إنذارات حقيقية لكل الدول التي تتهاون مع قرآننا”.

واستكمل “متمسكون بإجراء الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية ونشيد بدور البعثة الأممية وبجهودها لتشجيع كل الأطراف لإنجاز القاعدة الدستورية”.

وواصل “استقرار الشبكة بات قريب جدًا بعد سنوات من المعاناة وانقطاع الكهرباء في كل مناطق ليبيا، ونواصل استكمال صيانة وتطوير شبكة الكهرباء في المنطقة الشرقية والجنوبية”.