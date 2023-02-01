الدبيبة: تأخر تنفيذ الاتفاقية مع “أيني” سيحول ليبيا من دولة مصدرة للغاز إلى مستوردة له

العنوان-طرابلس

قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، أن تأخر تنفيذ اتفاقية الغاز مع “إيني الإيطالية” سيحول ليبيا من دولة مصدرة للغاز إلى مستوردة بحلول العام 2027.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع الثاني لمجلس الوزراء خلال العام 2023، المنعقد في الجميل، على الحاجة الملحة لتفعيل مشروعات الغاز في ليبيا بشكل عاجل؛ لأن الـدراسات الرسمية والبيانات الدوليّة تؤكد أن الـتأخـر سيسبب نقصا فـي قدرات ليبيا عــلى إنـتاج الغاز.

وأشار الدبيبة إلى أن توقيع الاتفاقية جاء بعد مفاوضات ماراثونية، لافتا إلى أن مصلحة ليبيا حاضرة في كل الجولات.