دبيبة: اتفاقية الغاز مع “إيني” الإيطالية راعت مصلحة ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، اليوم الأربعاء، إن توقيع اتفاقية الغاز مع شركة “إيني” الإيطالية جاء بعد مفاوضات ماراثونية راعت مصلحة ليبيا الحاضرة في كل الجولات.

وأوضح دبيبة، خلال ترؤوسه الاجتماع الثاني لحكومة الوحدة خلال العام 2023، المنعقد في مدينة الجميل، إن ما جرى هو إعادة تفعيل لاتفاقية سبق التوقيع عليها في العام 2008.

وأشار إلى أن المشروع سيضخ استثمارات في ليبيا تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار، وهو ما لم تشهده البلاد منذ ربع قرن.

وأكد رئيس الحكومة على أن التأخير في تنفيذ اتفاقية الغاز مع إيطاليا يعني تحول ليبيا من دولة مصدرة للغاز إلى مستوردة بحلول العام 2027.

وتحدث عن الحاجة الملحة لتفعيل مشروعات الغاز في ليبيا بشكل عاجل؛ لأن الدراسات الرسمية والبيانات الدوليّة تؤكد أن التأخر سيسبب نقصاً في قدرات ليبيا على إنتاج الغاز.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، مضيفاً أن هذه المرحلة يستفيد منها 25 ألف شخص، وفقا لنتائج اللجان الفرعية بالبلديات التي من المقرر إعلانها غدا الخميس.

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وقال دبيبة: “رغم كل الصعوبات، فإننا لم نتوقف عن العمل لتنفيذ وعودنا من أجل مواصلة خدمة الليبيين والأسر المحتاجة”.

كما أعلن الانتهاء من الإجراءات القانونية والتعاقدية لمشروع طريق الزاوية – رأس اجدير، مؤكداً ضرورة التمسك بحق الليبيين في استكمال مشاريع التنمية في كل مناطق ومدن البلاد.

ووجه رئيس الحكومة الشكر إلى رجال الشركة العامة للكهرباء، الذين يواصلون صيانة محطات الكهرباء بمختلف مناطق ليبيا ويعيدون خطوط النقل المدمرة منذ 10 سنوات.

وقال: “الجميع يشهد كيف تتابع إدارة الشركة في المنطقة الشرقية استكمال تنفيذ مشاريع صيانة وتطوير شبكة الكهرباء.. هذا الأمر يدل على أن الليبيين اليوم كلهم متفقون على الاستفادة من خدمات الحكومة”.