وزارة التخطيط والمالية تمنح الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة وتطالب بإيقاف إجراءات الصرف أو التحويل من الحسابات المصرفية إلا بعد موافقة ديوان المحاسبة

وجه مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد المرتضى، كتاباً إلى مراقبو مراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالبلديات، والمراقبون الماليون للوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، والمراقبون الماليون بالجامعات والمستشفيات والمعاهد والمراكز والأجهزة المستقلة، أوضح فيه أنه بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء بالحكومة الليبية رقم (01) لسنة 2023 بمنح إذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة والذي أجاز لوزارة التخطيط والمالية الشروع في الصرف على أساس 12/1 من اعتمادات السنة المالية 2022م .

وفي ذات السياق طالب مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية، مراقبو مراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالبلديات، بإيقاف إجراءات الصرف أو التحويل من الحسابات المصرفية لمراقبات الخدمات المالية الخاصة بالودائع والأمانات إلا بعد موافقة ديوان المحاسبة، وذلك بناء على تعليمات معالي وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد.