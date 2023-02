ليبيا – رجح عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي.

الشركسي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “الانتخابات نهاية العام والترتيبات اقتربت من نهايتها، اربطوا الأحزمة للانطلاق نحو الانتخابات”.

