السفير الألماني: اتفقت مع المشير خليفة حفتر على دعم جهود المبعوث الأممي لحل الأزمة الليبية

استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة بمدينة بنغازي، السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت.

وقال السفير الألماني عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الأربعاء، إن أهم محاور لقائه مع المشير خليفة حفتر، كانت حول الحل السياسي للخروج من الأزمة الليبية.

وأضاف أنه اتفق مع المشير خليفة حفتر، علي دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، لحل الأزمة الليبية.

وكان سفير ألمانيا التقى خلال زيارته لمدينة بنغازي، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، وناقشا الأعمال التي تقوم بها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” بشأن برامج الحكم المحلي وتطوير وتحديث البلديات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني وتطوير الجانب الإداري.

وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى المشاريع والأعمال التي يقوم بها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة بنغازي المدعوم من الاتحاد الأوروبي والذي تعتبر ألمانيا من أكبر الدعمين له.

كما بحثا دور الشركات الألمانية في إعادة الأعمار وأهمية وجودها باعتبار أنها في السابق كان لها دور كبير في تنفيذ العديد من الأعمال في مجالات البنية التحتية المُختلفة.

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وناقشا خلال اللقاء أيضاً الصعاب التي تحول دون عودة الشركات الألمانية للعمل في مدينة بنغازي، والوضع السياسي الحالي وتأثيره على الخدمات التي تُقدمها البلدية.