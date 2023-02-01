البعثة الأممية تنفي مزاعم سعيها لتشكيل هيئة تشريعية جديدة في ليبيا

قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها تلقت بعض الاستفسارات حول مزاعم تشكيل هيئة تشريعية جديدة تهدف إلى إيجاد حلول للمضي قدماً، وذلك من قبل منظمة مجهولة تدعي أنها تابعة للأمم المتحدة.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه المنظمة لا علاقة لها بالأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا.

ونوهت البعثة إلى أن جميع الأخبار المتعلقة بعملها، يتم نشرها على حساباتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى موقعها الإلكتروني الرسمي.

وترددت أنباء في الأيام الماضية عن سعي المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إلى تشكيل لجنة حوار سياسي جديدة، لاختيار سلطة تنفيذية وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات.

وخلال الأسبوع الماضي أجرى المبعوث الأممي زيارات إلى دول جوار ليبيا شملت الجزائر والمغرب والكونغو، وعقد لقاءات مع المسؤولين هناك، بهدف طلب مساعدتهم في حل الأزمة الليبية.

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