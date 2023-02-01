مباحثات ليبية اوروبية تمهيدا لرفع الحظر الجوي على الطيران الليبي

الوطن/رصد

بحث سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي جلال العاشي، مع مدير عام الإدارة العامة للنقل والمواصلات بالمفوضية الأوروبية، هينريك هاواي، خطوات رفع الحظر الجوي الأوروبي على الطيران الليبي.

وناقش المجتمعون خلال اللقاء الذي وصفه العاشي بالمثمر تلبية الاشتراطات الأوروبية لرفع الحظر الجوي على ليبيا، والمشاركة الليبية في اجتماع وزراء النقل لدول الاتحاد من أجل المتوسط «UFM».

يذكر أن المفوضية الاوروبية قد اعلنت نهاية العام 2014، حظر التعامل مع جميع مؤسسات الطيران الليبية، ومنع طائراتها من التحليق في الفضاء الجوي للاتحاد والهبوط والإقلاع من مطاراته لدوافع تتعلق بضوابط السلامة .