المنفي يوجه الجهات الرقابية بالمحافظة على الأموال الليبية وصونها من التجاوزات

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي اجتماعاً مع رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك، ورئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي بالمؤسسة الليبية للاستثمار، ورئيس مجلس الإدارة بالشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية (لايكو)، الذين قدموا إحاطةً مفصلة للمشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المؤسسة الليبية للاستثمار في بعض الدول.

وأوصى المنفي، خلال اللقاء بضرورة المحافظة على أموال وممتلكات واستثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار، موجهاً الجهات الرقابية للقيام بدورها ومتابعة موارد الدولة وصونها من التجاوزات.