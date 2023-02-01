اليونيسيف: وزعنا أدوات نظافة على 900 أسرة في ليبيا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) استجابتها لطلب كل من وزارتي الشؤون الاجتماعية والخارجية لتوزيع أدوات نظافة على بعض الأسر في ليبيا، وذلك بالتعاون مع شريكها المحلي ميغريس وبتمويل فرنسي.

وذكرت المنظمة الأممية، في بيان لها، أن ذلك جاء تلبية لاحتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لعائلات النازحين والعائدين بناءً على طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأضافت، أن ذلك جاء بالتعاون مع وفد الكشافة الليبية في مقر الجبل الأخضر ومع البلديات في براك وسبها القرضة، وأنه بلغ العدد الإجمالي للأسر 900 أسرة ، واستفاد 4500 شخص من توزيع مستلزمات النظافة.