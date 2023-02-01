تونس وليبيا تبحثان آفاق التعاون الأمني

عقد سفير تونس بليبيا الأسعد العجيلي جلسة عمل مع وزير الداخلية المُكلف الليبي عماد الطرابلسي، لبحث آفاق التعاون الأمني بين البلدين، وحل المشاكل التي تواجه الجالية الليبية بتونس، وتذليل الصعوبات أمام حركة المسافرين بين الجانبين.

وكان زير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين في وقت سابق ، بحث مع القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في تونس مصطفى قدارة، أوجه التعاون القائم بين وزارتي داخلية البلدين، وسبل دعمه بما يليق بعراقة وتاريخية علاقات الأخوة القائمة بين تونس وليبيا.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية،في بيان صحفي، أن ذلك جاء خلال استقبال شرف الدين بمقر الوزارة لقدارة والوفد المرافق له.

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