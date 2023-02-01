العقوري يبحث مع السفير الألماني آخر المستجدات و الملفات ذات الاهتمام المشترك

العنوان – بنغازي

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اليوم الأربعاء، مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت آخر المستجدات و عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وتطرق اللقاء إلى برامج التعاون المشترك و نتائج مؤتمر برلين ، كما بحث اللقاء ملف الهجرة ، والتنسيق المشترك لمواجهة تفاقم الأزمة.

وأكد العقوري على أهمية عودة الشركات الالمانية للعمل في ليبيا، وأن النموذج الألماني مثال يحتذى به في الاقتصاد والوحدة والتحول الديمقراطي، مجددًا شكره لجهود ألمانيا لدعم السلام في ليبيا.

وأشار رئيس اللجنة إلى مشاريع الوكالة الألمانيةGIZ لدعم الحكم المحلي، وأهمية هذه المشاريع وضرورة توفير جميع المعلومات حولها و زيادة دور الجانب الليبي في تصميم برامجها.

وأبدى العقوري، حرص الجانب الليبي على الاستفادة من الخبرات الألمانية مثل النظام الفيدرالي الذي يعتبر حلاُ جيداً للوضع الراهن في ليبيا يحافظ على وحدة البلاد ويضمن توزيع الثروة والتنمية بعدالة.