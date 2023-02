البعثة الأممية تنفي “مزاعم” تشكيل لجنة حوار جديدة، وتصرح: “لا علاقة لنا بالمنظمة المذكورة”

نفت البعثة الأممية في ليبيا ما يتداول من “مزاعم” حول تشكيل خارطة طريق لحل الأزمة من قبل منظمة تدعي تبعيتها للأمم المتحدة.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر تويتر أن المنظمة المتداول اسمها ليس لها علاقة بالأمم المتحدة أو بعثتها في ليبيا، مشيرة إلى أن جميع أخبارها تنشر عبر موقعها الإلكتروني.

وكانت وسائل إعلام محلية ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلومات عن نية منظمة “الحوار الإنساني” ومقرها جنيف، تشكيل لجنة حوار جديدة من 90 شخصية، على غرار ملتقى الحوار السياسي في جنيف لتشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة.

وشاركت منظمة الحوار الإنساني في عملية تسيير وإدارة مشاورات سياسية بين شخصيات فاعلة في ليبيا في مناطق مختلفة، قبيل إطلاق ملتقى الحوار السياسي “تونس-جنيف”، وذلك بدعم من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إبان رئاسة “غسان سلامة” وستيفاني وليامز”.

المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

