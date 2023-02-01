“العقوري” يؤكد للسفير الألماني أهمية عودة شركات بلاده للعمل في ليبيا

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن اللقاء تناول آخر المستجدات وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين أبرزها برامج التعاون المشترك ونتائج مؤتمر برلين، وملف الهجرة، والتنسيق المشترك لمواجهة تفاقم الأزمة.

وأكد العقوري، على أهمية عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا، مضيفاً بأن النموذج الألماني مثال يحتذى به في الاقتصاد والوحدة والتحول الديمقراطي.

وجدد العقوري، شكره لجهود ألمانيا لدعم السلام في ليبيا، مشيراً لمشاريع الوكالة الألمانية GIZ لدعم الحكم المحلي، وأهمية هذه المشاريع وضرورة توفير جميع المعلومات حولها وزيادة دور الجانب الليبي في تصميم برامجها.

وأبدى رئيس لجنة الشؤون الخارجية حرص الجانب الليبي على الاستفادة من الخبرات الألمانية مثل النظام الفيدرالي الذي يعتبر حلاً جيداً للوضع الراهن في ليبيا يحافظ على وحدة البلاد ويضمن توزيع الثروة والتنمية بعدالة.

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ومن جانبه أكد السفير الألماني على عمق العلاقات بين البلدين وحرصه على متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في نطاق اختصاصه.