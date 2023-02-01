التكبالي: أمريكا حذرت التشكيلات المسلحة من عرقلة خطتها في ليبيا

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن “واشنطن عازمة على إيجاد حكومة موحدة تحظى ظاهرياً برضا أغلبية الليبيين، ويتم الاعتراف بها دولياً، كي تطالب عبر الأمم المتحدة بإخراج القوات الأجنبية و(المرتزقة) من ليبيا”.

وجاء ذلك في تعليق للتكبالي على استضافة القائم بأعمال السفارة الأمريكية في طرابلس ليزلي أوردمان، آمر الكتيبة (55) التابع للدبيبة، معمر الضاوي.

وأوضح التكبالي أن “هدف لقاءات المسؤولين الأمريكيين بتلك الشخصيات، والتي تعددت بين ما هو معلَن وسرّي، خلال الفترة الأخيرة، يتمثل في تحذيرهم من مغبّة القيام بأي محاولة لعرقلة ما قد تقترحه واشنطن من خطط بمسار الأزمة الليبية”.