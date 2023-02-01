البعثة الأممية تنفي علاقتها باجتماعات “منظمة الحوار الإنساني” المرتقبة في جنيف

نفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا علاقتها بتشكيل هيئة تشريعية جديدة في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية في بيان عبر “فيسبوك” اليوم الأربعاء إنها تلقت بعض الاستفسارات حول مزاعم تشكيل هيئة تشريعية جديدة تهدف إلى إيجاد حلول للمضي قدمًا، وذلك من قبل منظمة مجهولة تدعي أنها تابعة للأمم المتحدة.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن هذه المنظمة لا علاقة لها بالأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا.

ونوهت البعثة بأن جميع الأخبار المتعلقة بعملها، يتم نشرها على حساباتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى موقعها الإلكتروني الرسمي.

وأعلنت منظمة الحوار الانساني والتي تتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرا لها، أمس الثلاثاء عن تشكيل لجنة حوار للتشاور حول اختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدة، وقالت إن لجنة الحوار الجديدة مشكلة من 90 شخصية من أعيان وحكماء ليبيا ومؤسسات المجتمع المدني.

وبينت أن الاجتماعات ستنطلق يوم 7 فبراير المقبل ولمدة ثلاث أيام في جنيف السويسرية، وأن الحكومة الجديدة مدتها عامان تدير فيها شؤون البلاد وتجرى خلالها الانتخابات.

ليبيا ، الأمم المتحدة