لؤي القريو لبوابة افريقيا الإخبارية: الـحـكـم الذي يطلب دريجة تنفيذه هو والعدم سواء (خاص)

قال مستشار شؤون الاعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو، في تصريح خاص لبوابة إفريقيا الإخبارية، أن الحكم الصادر في الـطـعـن الإداري المقام من قبل محسن دريجة (والقاضي منطوقه فقط بإلغاء القرار الخاص بتسمية على الحبري رئيسا مؤقتا في سنة 2013) يعد قانونا هو والعدم سواء من حيث الأثر سواء في الداخل أو الخارج وذلك للأسباب القانونية التالية:

· أن الـحـكـم الذي يطلب دريجة تنفيذه يعتبر قد صدر من حيث القانون والواقع على غير ذي محل و بالتالي لا يؤثر في المركز القانوني الحالي لمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار. على اعتبار أن مجلس الأمناء ألغى إدارياً صراحةً كل قراراته السابقة، و التي من بينها القرار رقم 2 لسنة 2013م الصادر بتاريخ 30/1/2013م بتكليف السيد علي محمد الحبري مؤقتاً والصادر ضده الحكم المذكور أعلاه، كما ألغى مجلس الأمناء أيضاً قراره رقم 9 لسنة 2012م الصادر بتاريخ 9/5/2012م بشأن تكليف / محسن علي دريجة رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة وبالتالي لايمكن تنفيذ الحكم بأي حال من الأحوال.

· أن مجلس الأمناء أصدر عدة قرارات لاحقة للقرار المطعون فيه أعلاه بشأن تكليف مجلس إدارة المؤسسة آخرها القرار النافذ رقم 2 لسنة 2020م الصادر بتاريخ 18/11/2020م حيث يعتبر هو القرار الوحيد النافذ قانوناً من بين جميع القرارات السابقة وأن الحكم أعلاه ليس له أي اثر قانوني على هذا القرار.

· أن المحكمة العليا الإنجليزية قضت في حكمها في قضية الشرعية ((الصادر ضد عدة أطراف ادعت الشرعية من ضمنهم محسن الدريجة)) بأن رئيس ومجلس الإدارة الحالي هو المجلس الشرعي لتمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار.

. استلم المعني كامل مستحقاته المالية حتى نهاية عقده

ما يجب التنويه عليه أن ما يقوم به دريجة لا قيمة قانونية له وانما يشكل جريمة جنائية وهي محل تحقيقات لدى النيابة العامة.