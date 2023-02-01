أمن بنغازي تنشر تفاصيل عملية نصب واحتيال قامت بها امرأة بدعوى أنها عالمة روحانية

العنوان – بنغازي

نشرت مديرية أمن بنغازي اليوم الأربعاء، تفاصيل القبض على امرأة تمارس عمليات النصب والاحتيال على المواطنين عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، بحجة أنها عالمة روحانية وتقوم بإبطال السحر.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أن المرأة قامت بالنصب على سيدة بمبلغ 150 ألف دينار ليبي ومبلغ آخر بقيمة 1300 دولار.

وأوضحت أنه استجابةً لشكوى زوج تلك السيدة، تم أخذ أقوال زوجته التي أفادت أنها تعاني من ألم مزمن في قدميها وأثناء تصفحها “فيسبوك” شاهدت إعلانات ممولة باسم الشيخة هناء المجبري تدعي بأنها معالجة روحانية.

وأفادت مديرية الأمن، أن الزوجة أكدت أنه بعد أنت تواصلت معها طلبت منها مبلغ وقدره 300 دينار وأنها سترسل فتاة تُدعى (أ.م.ت) لاستلام المبلغ منها والتي اتضح أنها نفس المرأة صاحبة الصفحة سالفة الذكر.

وذكرت المديرية أن المدعوة (أ.م.ت) استلمت مبلغ آخر من زوجة الشاكي وقدره 1300 دولار بحجة إبطال السحر حيث قامت المتهمة بإخبار السيدة بأن السحر موجود بالمصوغات الذهبية الخاصة بها وطلبت منها إحضار كل المصوغات الذهبية الخاصة بها لإبطال السحر.

وكشفت المديرية أن المتهمة أخبرت الزوجة بتواجد جن داخل المنزل وبعد فترة طلبت زوجة الشاكي من المرأة سالفة الذكر إرجاع مصوغاتها الذهبية التي تقدر بقيمة 150 ألف دينار فرفضت وطلبت منها مبلغ 1500دينار مقابل إرجاع مصوغاتها الذهبية.

ولفتت مديرية الأمن أنه على الفور أصدر رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي اللواء سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري وضبط المدعوة (أ.م.ت) وتم خروج أعضاء التحريات لجمع أكبر قدر من المعلومات.

وأوضحت المديرية أن جهود التحريات أسفرت عن التوصل لهوية تلك المرأة وأماكن تواجدها وتم إعداد كمين محكم لها وضبطها وضبط بحوزتها هاتف محمول عُثر بداخله على الإعلان الممول سالف الذكر.

وأكدت المديرية أنه تم الانتقال بها إلى القسم وبالاستدلال معها تبين أنها تدعى (أ.م.ت) من مواليد 1987 واعترفت بما نُسب إليها وأفادت أنها قامت ببيع جزء من المصوغات الذهبية بمبلغ وقدره 28ألف دينار وتمت إحالتها إلى النيابة العامة.