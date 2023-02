الدبيبة يثني على شركة الكهرباء ويتحدث عن 25 ألف مستفيد من “الإسكان الشبابي”

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” إنهم متمسكون بالسلام وحماية حق الليبيين في إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأشاد الدبيبة، في كلمته خلال جلسة لمجلس الوزراء، المنعقد في مدينة الجميل، بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعمل اللجنة المكلفة باستخدام تقنية المعلومات في التحقق من هوية الناخب من أجل نزاهة الانتخابات القادمة وحمايتها من التزوير.

كما ثمن الدبيبة دور البعثة الأممية في ليبيا وجهودها في إرساء السلام، وتشجيعها لجميع الأطراف على إنجاز القاعدة الدستورية والمضي للانتخابات، وفق قوله.

وعن مشروعات الحكومة الخدمية، أعلن الدبيبة الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والتعاقدية لمشروع طريق (الزاوية-رأس اجدير).

كما أعلن الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لمبادرتنا للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة باستحقاق 25 ألف مستفيد، وفق نتائج اللجان الفرعية بالبلديات التي ستعلنها الحكومة غدا، بحسب قوله.

ووجه الدبيبة الثناء للشركة العامة للكهرباء لصيانة محطات الكهرباء بمختلف مناطق وليبيا وإعادة خطوط النقل المدمرة منذ 10 سنوات، مؤكدا أن إدارة الشركة في المنطقة الشرقية تستمر في استكمال تنفيذ مشاريع صيانة وتطوير شبكة الكهرباء.

