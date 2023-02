عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، اجتماع اليوم الأربعاء، مع وزير الخدمة المدنية، محمود أبونعامة، بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن باشاغا، أطلع خلال الاجتماع على سير العمل بالوزارة وأهم المشاكل والمختنقات التي تواجه عمل الوزارة.

وأكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة على ضرورة سير عمل الوزارة في تنفيذ خطتها التي رسمتها بالشكل المطلوب.

Trending شاب بمدينة غريان يقتل 5 أفراد من أسرته حرقاً.. والسبب سوء المعاملة

أعوام من الفشل.. هل تسفر جولات المبعوث الأممي عن حل للأزمة الليبية؟

شاب بمدينة غريان يقتل 5 أفراد من أسرته حرقاً.. والسبب سوء المعاملة

“شكشك” و”بن قدارة” يتفقان على تكليف ديوان المحاسبة مكتب استشاري لفحص اتفاقيات مؤسسة النفط الليبية

وزير الخارجية الأمريكي: مصر وقيادتها تلعب دوراً مهماً في معالجة أزمة ليبيا

The post ليبيا.. “باشاغا” يطلع على سير العمل بوزارة الخدمة المدنية appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا