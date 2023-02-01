أوحيدة: حكومة الدبيبة منتهية وتحاول كسب الشرعية عبر اتفاقيات وصفقات مشبوهة

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة انه لا يستبعد وجود شبهة فساد مالي في الاتفاقية الإيطالية كون رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة يتاجر بأموال الليبيين وقوتهم باتفاق الغاز الإيطالي الذي وصفه بغير القانوني لانتهاء ولاية حكومة الدبيبة.

وأضاف أوحيدة في تصريحات صحفية ان الحكومة المنتهية لا يحق لها التوقيع على الاتفاقيات وعقد الصفقات لافتا الى ان حكومة الدبيبة مؤقتة بصلاحيات محدودة تتعلق بالتمهيد للانتخابات وقد فشلت في ذلك.

وأكد أوحيدة ان حكومة الدبيبة تسعى عبر توظيف المال والإغراءات لتثبيت أركانها والاستمرار لأطول ما يمكن، وصبغ نفسها بشرعية لا تمتلكها ورغم ذلك الدبيبة حصل على الدعم السياسي التركي بتوقيعه مثل هذه الاتفاقية مع الأتراك و يسعى الآن لنيل مساندة الإيطاليين أو على الأقل كسب سكوتهم عن أي مخالفات يرتكبها

وأشار أوحيدة في حديثه الى وجود خبراء نفط أحدهم كان ضمن اللجنة التي أبرمت اتفاقية 2008 تحدثوا عن أن العقد الأول يقرر تخفيض في حصة إيني الشركة الإيطالية بعد 10 سنوات إلى 30%، بينما ارتفعت نسبة إيني في الاتفاق الجديد لـ37%، وهذا موطن شبهة واضحة تتمثل في عقد صفقات مثل التي وقعت مع تركيا العام الماضي.