العثور على جثة شاب من سرت بعد فقده في رحلة صيد بحرية

تأكدت وفاة الشاب سليمان محمود السيوي من مدينة سرت، بعد انقطاع الاتصال به منذ ما يقرب من شهر، وذلك بعد العثور على جثته بمنطقة البويرات لحسون 70 كيلو غرب سرت.

وانقطع الاتصال بالشاب سليمان محمود السيوي الذي كان في رحلة صيد بحرية منذ ما يزيد عن أكثر من الشهر بمنطقة البويرات لحسون 70 كيلو غرب سرت.

وتم العثور على جثة الشاب مشتبه بها في منطقة أم القنديل 110 كيلو متر شرق سرت بتاريخ 2023/01/12، حيث تم تطابق تحليل (DNA) الصبغة أو الجين الوراثي مع عائلته، وسوف يتم استكمال الإجراءات القانونية بشأن تصريح الدفن.