البعثة الأممية تنفي علاقتها بمنظمة مجهولة زعمت تشكيل هيئة تشريعية جديدة في ليبيا

طرابلس 01 فبراير 2023 (وال) ـ نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أي علاقة لها بمنظمة “مجهولة” ادعت تبعيتها للأمم المتحدة زعمت تشكيل هيئة تشريعية جديدة تهدف إلى إيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا.

وأوضحت البعثة في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أنها تلقت بعض الاستفسارات حول هذه المزاعم، مؤكدة أن هذه المنظمة لا علاقة لها بالأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا.

ونوهت البعثة بأن جميع الأخبار المتعلقة بعملها، يتم نشرها على حساباتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى موقعها الإلكتروني الرسمي.

وكانت منظمة “الحوار الإنساني” ومقرها جنيف ادعت تبعيتها للأمم المتحدة قد أعلنت نيتها تشكيل لجنة حوار للتشاور حول اختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدة في ليبيا.

وبحسب المنظمة ستتشكل لجنة الحوار الجديدة من 90 شخصية من أعيان وحكماء ليبيا ومؤسسات المجتمع المدني، وستنطلق اجتماعاتها يوم 7 من الشهر الحالي لمدة ثلاثة أيام في العاصمة السويسرية جنيف.

وأشارت المنظمة إلى أن المقترح الذي ستتم مناقشته سيبحث تكليف حكومة جديدة لإدارة البلاد مدة عامين، وستركز خلالها على الترتيب لتنظيم انتخابات عامة. (وال)

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