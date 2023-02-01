المجلس الرئاسي الليبي يوجه الجهات الرقابية بصون ممتلكات “لايكو” من التجاوزات

عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس، عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للاطلاع على المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المؤسسة الليبية للاستثمار في بعض الدول.

حضر الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي بالمؤسسة الليبية للاستثمار، ورئيس مجلس الإدارة بالشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو).

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن المنفي، أوصى خلال الاجتماع بضرورة المحافظة على أموال وممتلكات واستثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار، موجهاً الجهات الرقابية للقيام بدورها ومتابعة موارد الدولة وصونها من التجاوزات.

وكانت محكمة في أفريقيا الوسطى أصدرت مؤخراً قراراً ببيع ممتلكات خاصة بالشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية “لايكو” بالمزاد العلني.

وقال المدير العام لشركة الأصول الليبية بأفريقيا الوسطى “لايكو”، عمر أرحومة، إن قرار المحكمة في أفريقيا الوسطى ببيع ممتلكات الشركة بالمزاد العلني، يتعارض مع المادة 10 من اتفاقية تشجيع الاستثمار بين ليبيا وأفريقيا الوسطى والموقعة بتاريخ 21 يوليو 1999.

وأضاف أرحومة، في تصريحات صحفية، أن هذا الإجراء قد يترتب عليه ضرر بالعلاقات بين البلدين، لكونه مخالفاُ لبروتوكول الاتفاقية.

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وأوضحت الشركة، في بيان السبت الماضي، أنها تمتلك هناك فندق خمسة نجوم، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض حصلت عليها الدولة الليبية مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين في العام 2007، لحماية وتشجيع الاستثمار.