كلية الطب البشري ببنغازي تستلم أجهزة ومعدات معملية للنهوض بالمستوى العلمي

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استلمت، كلية الطب البشري بجامعة بنغازي، أجهزة ومعدات معملية للأقسام العلمية، للرفع من المستوى العلمي، وفق ما ذكر المركز الإعلامي لجامعة بنغازي اليوم الأربعاء.

وقال المركز، إن عملية تسليم الأجهزة والمعدات المعملية للأقسام العلمية بكلية الطب البشري جرت في حضور عميد الكلية واللجنة المكلفة.

وأضاف، إن هذه الخطوة تأتي للنهوض والرفع من المستوى العلمي وحرصًا على الوصول للاعتماد.

من جانبه عقد مجلس كلية الصيدلة اجتماعا لمناقشة الأمور المتعلقة بسير العملية التعليمية لهذا العام والأمور الخاصة بالجودة وتحديد موعد الامتحان الجزئي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشكلة صيانة المعامل، الذي تسبب في عرقلة بسيطة في سير الدراسة وبعض النقاط الخاصة باتحاد الطلبة والطلبات المقدمة من بعض الطلبة لتجديد قيدهم لتأخرهم عن الموعد المحدد ومناقشة بعض المشكلات الخاصة بالكلية وإمكانية حلحلتها.