المشير حفتر يستقبل أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي

العنوان – بنغازي

استقبل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي.

وذكر مكتب الإعلام أن أعضاء الهيئة قدموا خلال زيارة القائد العام في مكتبه بمقرّ القيادة العامة درع الوفاء.

وأكد المشير خليفة حفتر على ضرورة؛ “أن تكون جامعة بنغازي مكانًا ملائمًا لأبنائنا الطلبة”.

من جانبها قالت جامعة بنغازي، إن اللقاء كان تثمينًا للجهود المبذولة لإعادة إعمار جامعة بنغازي.

وأوضحت أن زمن حدث الزيارة جاء متزامنًا مع انطلاق الأعمال في عدد من المواقع التابعة للكليات ومراكز جامعة بنغازي وتشرف عليه لجنة الإعمار بتوجيهات مباشرة من القائد العام.