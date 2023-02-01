المجلس الرئاسي وديوان المحاسبة يبحثان المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات واملاك الدولة الليبية بالخارج

طرابلس 01 فبراير 202٣ ( وال ) – عُقد بمقر المجلس الرئاسي، اجتماعا مُوسعا ضم رئيس المجلس محمد المنفي وعضو المجلس عبدالله اللافي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لمناقشة ما تتعرض له الاستثمارات وأملاك الدولة الليبية بالخارج من مخاطر.

واستعرض الاجتماع – الذي حضره رئيس المؤسسة للاستثمار علي محمود، ورئيس مجلس الإدارة الليبية بشركة الاستثمارات الإفريقية ( اللايكو )، وعددٍ من المسؤولين بديوان المحاسبة والمؤسسة الليبية للاستثمار – الإجراءات الممكن اتخاذها بالخصوص.

ودعا شكشك خلال الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية من قبل المؤسسات السيادية، لتفادي تعرض بعض الاستثمارات للتقاضي والنزاع مع أطراف أخرى، وإعادة النظر في الاستثمارات غير المجدية لاسيما في ظل ارتفاع مصاريف التقاضي، واستمرار القيود على المؤسسة الليبية للاستثمار.

من جهته، أوصى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بضرورة متابعة هذا الملف، وتكثيف الجهود لمعالجة ما تتعرض له الاستثمارات بما لا يضر بمصلحة المؤسسة. ( وال )

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