لأول مرة في ليبيا.. شركة سرت للغاز تشرع في تطبيق تقنيات الحقول الذكية

الوطن|رصد

شرعت شركة سرت لانتاج وتصنيع الغاز لأول مرة في تاريخ الصناعة النفطية في ليبيا في تطبيق تقنيات الحقول الذكية.

ودعم رئيس مجلس الإدارة محمد فنتري وأعضاء المجلس شركة شركة سرت في تطبيق تقنيات الحقول الذكية ، بهدف تطبيق إدارةٍ أكثر كفاءة لجميع عمليات الإنتاج عبر تدفق المعلومات بسرعة فائقة من الآبار إلى غرف المراقبة والتحكم.

وتتيح هذه التقنية الفرصة لتحسين وتسريع اتخاذ القرارات المناسبة لاسيما عند استخدامها في الحقول مترامية الأطراف مثل حقل زلطن.

وقد أشرف على تنفيذ هذه التقنية عضو مجلس الإدارة للعمليات مصطفى هماد، برفقة فريق متخصص ضم ثلة من مهندسي وفنيي مختلف الإدارات والاقسام بالشركة.

وتوفر هذه التقنية الوقت والجهد ، ويتجنب من خلالها مشغل هذه الآبار الكثير من التدخلات والزيارات الميدانية للآبار ، الأمر الذي ينعكس إيجابياً وبطرق مباشرة أو غير مباشرة على تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية وإدارة الموارد البشرية بفعالية أكبر.