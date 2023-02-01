العاشي يبحث مع مدير إدارة النقل بالمفوضية الأوروبية مسألة رفع الحظر الجوي على الطيران الليبي

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قال، السفير جلال العاشي، مندوب ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه بحث مع هينريك هاواي مدير عام الإدارة العامة للنقل والمواصلات بالمفوضية الأوروبية الخطوات المتعلقة برفع الحظر الجوي على الطيران الليبي.

وقال العاشي، عبر تويتر، إنه أجرى لقاءً مثمرًا يوم الثلاثاء مع هينريك هاواي مدير عام الادارة العامة للنقل والمواصلات بالمفوضية الأوروبية.

وأضاف، أن النقاش تركز حول موضوع الخطوات المتعلقة برفع الحظر الجوي على الطيران الليبي وتلبية الاشتراطات الأوروبية والمشاركة الليبية في اجتماع وزراء النقل لدول.

لقاء مثمر جمعني اليوم 31 يناير مع سعادة السيد هينريك هاواي مدير عام الادارة العامة للنقل والمواصلات بالمفوضية الاوروبية ، وتركز النقاش على موضوع الخطوات المتعلقة برفع الحظر الجوي على الطيران الليبي وتلبية الاشتراطات الاوروبية والمشاركة الليبية في اجتماع وزراء النقل لدول UFM. pic.twitter.com/uJWGvclKwi — Ambassador Jalal Alashi (@jalal_alashi) January 31, 2023

ولازال الاتحاد الأوروبي، منذ ديسمبر 2014 يحظر تحليق شركات الطيران الليبية في مجاله الجوي، بسبب ما وصفه بـ”انعدام الأمن” في ليبيا.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإنه يمنع الآن إجمالي 90 شركة معتمدة في 15 دولة من العمل في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 11 دولة أفريقية، من بينها ليبيا.