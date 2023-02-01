تاياني: تسليم 5 سفن لخفر السواحل الليبي خيار صحيح لمجابهة الهجرة

دافع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، عن اتفاق تسليم إيطاليا خمس سفن لخفر السواحل الليبي بموجب اتفاق وقعه مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن ذلك “خيار صحيح لمعالجة مشكلة الهجرة”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا” اليوم الأربعاء.

وانتقد تاياني في تصريحات إذاعية الجدل المثار حول هذه المسألة، وقال “أعتقد أنه من الصواب معالجة مشكلة الهجرة، إننا نتعامل مع المسألة بالحديث عن النمو وذلك من خلال خطة ماتي وفق ما قالته رئيسة الوزراء”.

وشدد تاياني على ضرورة عدم النظر إلى أفريقيا “بعيون المستعمرين” وتابع: “نحن بحاجة إلى الاستثمار ضد تغير المناخ والإرهاب والفقر والمرض”، مشددًا على الحاجة “إلى استراتيجية أوروبية”.

وأشار تاياني في السياق نفسه إلى أن “هناك أيضًا طريق البلقان للهجرة غير الشرعية إلى جانب الطريق عبر المتوسط، لهذا نحتاج إلى عمل مشترك على المستوى الأوروبي”، وفق وكالة “نوفا”.