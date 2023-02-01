الرقابة على الأغذية: البودرة السوداء في البصل المستورد تصيب بالفشل الكلوي وليس السرطان

نفى أبو بكر مروان، رئيس وحدة سوق الجمعة للرقابة على الأغذية والأدوية، ما يتم تداوله حول وجود بصل مستورد مصاب بالفطرة الأسود، مؤكدا أن تلك المادة هي “بودرة سوداء” قد تصيب بالفشل الكلوي وليس السرطان.

وقال “مروان”، في منشور له بفيسبوك، أنه “تفنيدا للشائعات المتداولة بوجود بصل مستورد في الأسواق مصاب بالفطر الأسود”، موضحا “أن المادة السوداء التي توجد على البصل هي «البودرة السوداء» وهي عبارة عن جراثيم لفطر الأسبرجيللس (Aspergillus niger)، وليس لها علاقة بالفطر الأسود القاتل”.

وأضاف “أنّ الأسبرجيللس فطر نباتي ينتشر على بعض أنواع الفواكه والخضراوات، وينتشر بسبب التغيرات في درجات الحرارة وسوء التخزين والنقل، ولم يُثبت أنّه يفرز مواد تؤدي لمرض السرطان ولكن يمكن عند تراكم الأكسلات الفطر في الجسم تسبب فشل كلوي ومشاكل آخرى”.

وأوضح “ماهو موجود في السوق الحقيقة واصل إلى مرحلة متقدمة من الإصابة وحرصا منا على سلامة المستهلك قمنا اليوم بسحب الكميات من البصل الظاهر عليه الإصابة الشديدة ونصحنا البعض بالفرز قبل عملية البيع”.

وحذر المواطنين قائلا: “أرجو من الأخوة المواطنين التدقيق جيدا على شراء البصل لأن الأمر يتعلق بصحتكم وصحة عائلتكم”.