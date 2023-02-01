المنفي يؤكد على ضرورة المحافظة على أموال وممتلكات المؤسسة الليبية للاستثمار

العنوان – طرابلس

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء على ضرورة المحافظة على أموال وممتلكات واستثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار.

ووجه المنفي خلال اجتماعه مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الليبية للاستثمار، ورئيس مجلس الإدارة بالشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو) الجهات الرقابية للقيام بدورها ومتابعة موارد الدولة وصونها من التجاوزات.

وتم خلال الاجتماع – بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس – تقديم إحاطةً مفصلة للمشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المؤسسة الليبية للاستثمار في بعض الدول.