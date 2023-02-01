تكريم الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة

بنغازي 1 فبراير 2023 (وال)ـ كرم مساء اليوم بمدينة بنغازي الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء “أحمد بوزيد المسماري” على دوره أثناء الحرب على الإرهاب والتي شهدت أحداثها عدد من المدن الليبية انطلاقا من عام 2014 وحتى تحرير مدينة بنغازي وإجدابيا والهلال النفطي ودرنة. وقدم اللواء احمد المسماري عرضا تحدث […]

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