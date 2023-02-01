المنفي يوصي بضرورة المحافظة على أموال وممتلكات المؤسسة الليبية للاستثمار

أخبار ليبيا 24

أوصى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بضرورة المحافظة على أموال وممتلكات واستثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن المنفي وجه الجهات الرقابية للقيام بدورها ومتابعة موارد الدولة وصونها من التجاوزات.

وعقد المنفي ونائبه عبدالله اللافي، اليوم، اجتماعًا مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي بالمؤسسة الليبية للاستثمار، ورئيس مجلس الإدارة بالشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو).

وذكر المكتب، أن الرؤساء قدموا إحاطة مفصلة للمشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المؤسسة الليبية للاستثمار في بعض الدول.

وأتى الاجتماع على خلفية تعرض أصول الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو) في أفريقيا الوسطى للبيع في مزاد علني.

وكان، المستشار الاعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، قد أكد لأخبار ليبيا 24، إن شركة “لايكو”، لازالت، وبدعم الجهات المالكة لها، تعمل على حماية أصول الدولة الليبية والسعي لإعادتها لوضعها الصحيح وفق اتفاقية حماية وتشجيع الاستثماري المبرمة بين بين ليبيا وأفريقيا الوسطى، على غرار الإجراءات التي تمت لاسترجاع أصول وممتلكات أخرى في تنزانيا، وغينيا كوناكري، وغامبيا، والسنغال وغيرها.

وقال، المؤسسة قدمت شكوى ضد بعض الأشخاص، الذين قاموا بإجراءات للسيطرة على شركة “لايكو” أفريقيا الوسطى. كما أنها أحاطت كافة الجهات السيادية والرقابية بالدول الليبية بتقارير دورية عن مستجدات الأوضاع المتعلقة باستثمارات الشركة والمخاطر الوشيكة المحدقة بها.