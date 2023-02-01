خلال زيارته اللواء 162 بمنطقة العسة..الدبيبة يؤكد على أهمية تفعيل النقاط الحدودية ودعمها

العنوان – العسة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء لمنتسبي اللواء 162 بمنطقة العسة، التابع للمنطقة العسكرية الساحل الغربي على أهمية تفعيل النقاط الحدودية ودعمها.

وشدد الدبيبة خلال زيارته للواء التي رافقه فيها محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ، على ضرورة القيام بدوره في حماية الحدود، ومنع التهريب بكافة أنواعه.

وتفقد رئيس الحكومة، عدد من المشروعات المتوقفة بالمنطقة، والنقطة الأمنية التابعة لمكافحة الإرهاب.

واستمع خلال لقائه سكان المنطقة للصعوبات التي واجهتهم باعتبارهم في منطقة حدودية تتمتع بظروف خاصة.

وأصدر الدبيبة تعليماته بتشكيل وفد حكومي لتفقد المنطقة وتحديد احتياجاتها في كل القطاعات.