انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للخدمة الاجتماعية برعاية الحكومة الليبية المكلفة

انطلقت أمس الأربعاء فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للخدمة الاجتماعية، في مدينة بنغازي، برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المكلفة وبتنظيم من الرابطة المهنية للخدمة الاجتماعية والنفسية بالتعاون مع مركز الدراسات الاجتماعية.

وحضر انطلاق فعاليات المؤتمر وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية، المبـروك محمـد غيث، ووزير التربية والتعليم، جمعة الجديد، ووزيـر البيئة، محمد المشاي، وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والنيابية بمشاركة مجموعة من النخب الأكاديمية والمهنية ولفيف من الخبراء والمستشارين والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.

وناقش المؤتمر في يومه الأول عدد من الورقات العلمية وهي كالتالي :-

– الخدمة الاجتماعية بين النظرية والاستخدام

– دور الأنشطة الطلابية في تعديل اتجاهات الشباب الجامعي نحو الفكر المتطرف

– أهمية الخدمة الاجتماعية في التخطيط للسياسات الاجتماعية وآليات تطويرها

– مهنة الخدمة الاجتماعية وعلاقتها بتعزيز القيم الاجتماعية

– دور الأخصائي الاجتماعي في تعزيز القيم الاجتماعية لطلاب المدارس

– دور التدريب الميداني في الخدمة الاجتماعية لرفع كفاءة الطلاب والأخصائيين الاجتماعيين

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– المهارات المتخصصة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالجبل الأخضر

– معوقات التدريب الميداني في مجالات الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية

– الصعوبات التي تواجه الأدوار المهنية للأخصائي الاجتماعي في المؤسسات الطبية

– معوقات التدريب الميداني من وجهة نظر طلاب الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع جامعة طبرق

– واقع الخدمة الاجتماعية في ليبيا والصعــوبات التي تواجهها

علماً بأن فعاليات المؤتمر الدولي مستمرة وستنعقد لليوم الثاني على التوالي بمشاركة دولية ومحلية واسعة.