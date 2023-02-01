البدري يكافئ العاملين بإدارة صيانة الخطوط الهوائية في الجبل الأخضر وبنغازي على جهودهم

الوطن| رصد

قرر وزير الكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية عوض البدري، تسليم مكافأة مالية لفنيي ومهندسي إدارة صيانة الخطوط الهوائية الجهد الفائق بكل من الجبل الأخضر وبنغازي؛ وذلك بعد الانتهاء من العمل على دائرتي (القوارشة – مراوة رقم (1+ 2) جهد 220 ك.ف.

وأثنى الوزير البدري على عمل الكوادر في ظل هذه الظروف الصعبة من رياح وأمطار، وتحملهم كل المشاق رغم قلة الظروف لرفع المعاناة عن أهالي مناطق الجبل الأخضر، بعد انقطاع التيار الكهربائي عنهم، مهيباً إلى مدير إدارة صيانة الخطوط الهوائية بالتنسيق مع الوزارة لاستلام المكافآت الممنوحة للعاملين.