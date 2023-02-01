الصغير: أمريكا تركز على إبجاد قاعدة دستورية للانتخابات الليبية

رأى وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير أن الولايات المتحدة الأمريكية تركز حالياً على العراقيل التي تواجه العملية السياسية، وتحديداً إيجاد القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات».

وقال الصغير في تصريح صحفي إن واشنطن ستحافظ على هذا الهدف حتى لو تطلّب ذلك توجيه تحذير مباشر للدول الراعية والمحرِّكة للمليشيات إذا قامت الأخيرة بتعطيل عملها.

وأكد الصغير أن لقاءات بعض قيادات التشكيلات المسلّحة بمسؤولين أمريكيين تأتي بطلب من هذه القيادات؛ في محاولة لكسب مكانة بمجتمعاتهم المحلية، ولا يمكن مقارنتها بزيارات المسؤولين الأمريكيين إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أو إلى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

ولفت الصغير إلى أن أحد أهداف زيارة مدير جهاز الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز للعاصمة الليبية مؤخراً تحذير الدبيبة من مغبّة القيام بأي عمل يجدد الصراع العسكري، خصوصاً بالقرب من منابع النفط.