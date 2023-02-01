أمن بنغازي يروي تفاصيل احتيال امرأة تدعي أنها معالجة روحانية نصبت على ضحية بـ 160 ألف دينار

كشفت مديرية أمن بنغازي تفاصيل احتيال امرأة تدعي أنها معالجة روحانية نصبت على ضحية بـ 160 ألف دينار تقريبا.

وبحسب بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي، فقد بدأت الحادثة أثناء تصفح الضحية لصفحات الفيسبوك شاهدت إعلانا ممولا باسم الشيخة هناء المجبري تدعي بأنها معالجة روحانية.

واشار البيان إلى أن الضحية تواصلت مع “الشيخة هناء” وطلبت منها 300 دينار تكلفة للعلاج.

وقالت “الشيخة هناء” للضحية إنها سترسل فتاة لاستلام المبلغ منها -ليتضح فيما بعد أنها هناء نفسها-

وأعطت الضحية مبلغا آخر 1300 دولار بحجة إبطال السحر.

واضاف البيان أن “الشيخة هناء” أخبرت الضحية بأن السحر موجود بذهبها الخاص وطلبت منها إحضار كل ما تملك من الذهب.

وحين طلبت الضحية إرجاع ذهبها الذي يقدر بـ 150 ألف دينار رفضت المحتالة وطلبت مبلغ 1500 دينار مقابل إرجاعه.

ووفقا للبيان فقد اشتكت الضحية للبحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لهوية تلك المرأة وأماكن تواجدها وتم إعداد كمين محكم لها لتضبط ويتبين أنها من مواليد 1987 واعترفت بما نُسب إليها وأفادت أنها قامت ببيع جزء من الذهب بمبلغ 28 ألف دينار. (مديرية أمن بنغازي).