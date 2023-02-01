جامعة بنغازي تؤكد الشروع رسميا في إعادة إعمارها بعد الدمار الذي لحق بها إبّان الحرب على الإرهاب

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أكدت جامعة بنغازي، اليوم الأربعاء، على أن لجنة إعادة الإعمار والاستقرار شرعت رسميًا في أعمال إعمارها بعد تضررها إبّان الحرب على الجماعات الإرهابية.

وقال، المركز الإعلامي للجامعة، إن لجنة إعادة الإعمار والاستقرار شرعت رسميًا في أعمال إعادة إعمار وصيانة الإدارة العامة لجامعة بنغازي، والمدخل الرئيس للجامعة بمدة تنفيذية تصل لنحو 140 يومًا.

وأضاف، أن اللجنة أكدت بأن أعمال حصر جداول الكميات، لباقي الكليات ستكون جاهزة خلال الفترة المقبلة لتبدأ مسيرة إعادة الإعمار بكل المباني المتضررة بالجامعة.

وأجرى، وفد من رئاسة جامعة بنغازي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، حيث قدّم الوفد درع الوفاء للقائد العام.

وذكر، المركز الإعلامي لجامعة بنغازي، أن اللقاء كان تثمينًا للجهود المبذولة لإعادة إعمار جامعة بنغازي. وأضاف، أن حفتر أكد على ضرورة “أن تكون جامعة بنغازي مكانًا ملائمًا لأبنائنا الطلبة”.

وقال، إن “زمن حدث الزيارة جاء متزامنًا مع انطلاق الأعمال في عدد من المواقع التابعة للكليات ومراكز جامعة بنغازي وتشرف عليه لجنة الإعمار بتوجيهات مباشرة من سيادته”.