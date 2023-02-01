العقوري: النظام الفيدرالي حل جيد للوضع الراهن في ليبيا

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، بسفير جمهورية ألمانيا ميخائيل أونماخت، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وذكر مجلس النواب في بيان اليوم الأربعاء أن اللقاء تناول آخر المستجدات وعددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، أبرزها برامج التعاون المشترك ونتائج مؤتمر برلين، كما بحث اللقاء ملف الهجرة، والتنسيق المشترك لمواجهة تفاقم الأزمة.

وأكد “العقوري” على أهمية عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا، مضيفا بأن النموذج الألماني مثال يحتذى به في الاقتصاد والوحدة والتحول الديمقراطي، مجدداً شكره لجهود جمهورية ألمانيا لدعم السلام في ليبيا.

وأشار لمشاريع الوكالة الألمانيةGIZ لدعم الحكم المحلي، وأهمية هذه المشاريع وضرورة توفير جميع المعلومات حولها وزيادة دور الجانب الليبي في تصميم برامجها.

وأبدى رئيس لجنة الشؤون الخارجية حرص الجانب الليبي على الاستفادة من الخبرات الألمانية مثل النظام الفيدرالي الذي يعتبر حلا جيداً للوضع الراهن في ليبيا يحافظ على وحدة البلاد ويضمن توزيع الثروة والتنمية بعدالة.

ومن جانبه أكد “أونماخت ” على عمق العلاقات بين البلدين وحرصه على متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في نطاق اختصاصه.