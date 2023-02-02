مؤسسة النفط الليبية تبحث سبل بدء الإنتاج بحقول شركة “زلاف”

عقدت مؤسسة النفط الليبية، اليوم الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية لشركة “زلاف” ليبيا للاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة والمدراء العامون ومدراء الإدارات من كلا الجانبان ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.

وقال المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط إنه تم خلال الاجتماع عرض نشاط الشركة وأهم المشاريع التي تقوم بتنفيذها استعدادا لبدء الإنتاج، ومناقشة الميزانية التقديرية للعام 2022 والميزانية التشغيلية المقترحة لهذا العام.

وناقش الاجتماع مستهدفات الشركة وبرامجها للعام 2023 والتي منها الإنتاج المبكر من حقل ايروان، حيث من المتوقع بدء الإنتاج بهذا الحقل في الربع الرابع من هذه السنة حسب ما أفاد به مسؤولي الشركة.

كما تم التطرق إلى مشروع تطوير حقل العطشان حيث تم استكمال حفر الآبار التقييمية من هذا الحقل وذلك لتوفير الغاز لمحطة أوباري لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى مشروع اختبار الإنتاج الطويل الأمد لحقل الشـادار، ومناقشة آخر التطورات في مشروع إنشاء مصفاة الجنوب.

وأشاد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بجهود كل العاملين بالشركة من أجل البدء في عمليات الإنتاج منوهين إلى أن المؤسسة تعتبر شركة زلاف من الشركات التي تعول عليها في تطوير الحقول المكتشفة والتي لم يبدأ إنتاجها بعد في أحواض سرت وغدامس ومرزق، وزيادة القدرة الإنتاجية من النفط والغاز وخلق تنمية مستدامة في المناطق الإنتاجية المجاورة لحقولها.

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