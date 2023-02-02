المفوضية العليا للانتخابات تبحث مع نظيرتها التونسية تبادل الخبرات

الوطن/رصد

أطلع وفد من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برئاسة عضو المجلس أبوبكر مردة على التجربة الانتخابية التونسية وذلك خلال زيارة اجراها الوفد امس الثلاثاء الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس .

وتضمنت الزيارة جولة لوفد المفوضية داخل عدد من مراكز الاقتراع لمتابعة سير العملية الانتخابية وتبادل الخبرات بين الجانبين وفقا لمبدأ دعم علاقات التعاون بين المفوضية والهيئة وحرصهما على تبادل الخبرات.

من الجدير بالذكر ان تونس تشهد حاليًا الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب. وتأتي زيارة الوفد في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، وفق بيان صادر عن المفوضية.