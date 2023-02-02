الدبيبة رفقة الكبير يجري جولة تفقدية للواء 162 في منقطة العسة

أخبار ليبيا 24

أجرى رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، جولة تفقدية اليوم الأربعاء، للواء 162 بمنقطة العسة الحدودية مع تونس، التابع للمنطقة العسكرية الساحل الغربي.

وقال مكتب الدبيبة، إن كان في استقبالهما اللواء صلاح النمروش، وعدد من الضباط التابعين للواء. وأضاف، أن الدبيبة تفقد خلال الجولة أوضاع المعسكر، وحضر الجمع المسائي للقوة العسكرية للواء.

وذكر، أن الدبيبة، أكد لهم على أهمية تفعيل النقاط الحدودية ودعمها للقيام بدورها في حماية الحدود، ومنع التهريب بكافة أنواعه.

وقال المكتب، إن الدبيبة تفقد كذلك عدد من المشروعات المتوقفة بالمنطقة، والنقطة الأمنية التابعة لمكافحة الإرهاب، واستمع خلال لقائه سكان المنطقة للصعوبات التي واجهتهم باعتبارهم في منطقة حدودية تتمتع بظروف خاصة.

وأشار إلى أن الدبيبة أصدر تعليماته بتشكيل وفد حكومي لتفقد المنطقة وتحديد احتياجاتها في كل القطاعات.